شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: مصر تمتلك قصصا ملهمة فى العمران والتطوير الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى، أن التجربة المصرية في العمران والتخطيط الحضرى تعد تجربة ثرية ومتنوعة، حيث تمتلك مصر قصصا ملهمة فى إنشاء مدن الجيل الرابع، فضلا عن تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائيات.

وأضاف المهندس شريف الشربيني – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، على هامش فعاليات النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضرى العالمى – أن المنتدى يأتي تتويجا للجهود المصرية في التخطيط الحضري، كما أنه يعد فرصة لنقل تلك التجارب الناجحة والملهمة إلى دول العالم.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تمتلك مكتسبات عديدة في مجال الإسكان والعمران والتخطيط الحضري تتمثل في مسألة تصدير العقار والشركات المصرية العاملة في هذا المجال إلى الخارج، فضلا عن المنتجات المحلية.

وأوضح أن استراتيجية الحكومة المصرية في العمران الأخضر تهدف إلى تحسين مستوى جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، من خلال رفع الوعي بأهمية العمران والبناء الأخضر لدى أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها بجانب الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وانطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالي (WUF12) تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا – لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، ويُعقد المنتدى في مركز القاهرة للمعارض الدولية، بمشاركة 174 دولة.

ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030؛ وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.