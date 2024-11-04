شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة أممية: اختيار مصر لاستضافة المنتدى الحضرى شهادة على قوة بنيتها التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى الكويت والخليج العربى أميرة الحسن، أن اختيار مصر لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى بمثابة شهادة على كفاءة مدينة القاهرة العريقة لتنظيم منتدى عالمى بهذا الحجم كما يعكس قوة بنيتها التحتية القادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من المشاركين في فعاليات المنتدى الحضرى.

وقالت أميرة الحسن - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) ، على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين - إن هذا الحدث يتطلب تنظيما خاصا بسبب حساسيته لأنه تحت رعاية الأمم المتحدة بالإضافة إلى عدد المشاركين الضخم من كافة دول العالم حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 37 ألف مشارك من العديد من الدول.

ونوهت بنجاح مصر أيضا في استخدام التكنولوجيا المتقدمة في نقل الجلسات والتنظيم خاصة وأنه كان له دور فعال وإيجابي على جميع المشاركين سواء كان من خلال حضور الجلسات في المنتدى أو عن طريق استخدام تقنية "الزووم" للمشاركة عن بعد.

وثمنت المسئولة الأممية ، دور مصر قيادة وشعبا على تنظيم المنتدى الحضري العالمي، موضحة أنه منصة فريدة تجمع أصحاب المصلحة من جميع أرجاء العالم لمناقشة التحضر والتنمية المستدامة.