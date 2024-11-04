شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإسكان البرازيلية تشيد بتنظيم مصر للمنتدى الحضرى: فرصة لتبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار وزارة الإسكان البرازيلى جويلهيرم بيريرا، أن المنتدى الحضرى العالمى فرصة ذهبية لتبادل الخبرات بين البلدان المشاركة من أجل تحقيق التنمية مستدامة لجميع شعوب العالم، منوها فى الوقت ذاته بأن استضافة مصر للمنتدى، تعكس مدى التقدم الذى حققته فى قطاعى الإسكان والصحة.

وأشاد المسئول البرازيلى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، على هامش انعقاد المنتدى الحضري - بمستوى تنظيم مصر للمنتدى الحضري الذي ضم عددا كبيرا من المشاركين من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الوزارة البرازيلية أعدت خطة وبرنامج سيتم عرضه ومناقشته مع المشاركين.

وكانت إدارة المنتدى الحضرى العالمى قد أعلنت - مؤخرا - أن الأمم المتحدة اختارت مصر لاستضافة الدورة الـ 12 من المنتدى يأتي تتويجاً لما قامت به الدولة المصرية من جهد كبير واهتمام بالغ لتسريع وتيرة التحضر والاستدامة وبناء مدن ومجتمعات جديدة متكاملة الخدمات والتي من شأنها توفير الإسكان المناسب وتعزيز حقوق الإنسان بالتزامن مع الالتزام الوطني لتفعيل السياسات الداعمة لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.