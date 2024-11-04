شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وفق نظام المنازل والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت المديريات التعليمية، خطابا بشأن ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على نظام المنازل، وذلك للعام الدراسي الحالي 2024/2025، طبق القرار الوزاري رقم191 والقرار الوزاري رقم 138 بتاريخ 14 أغسطس بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام وهي كالتالى:-

- يؤدى الطالب الامتحان في المنهج المقرر في ذات عام تقدمه للامتحان.

- يؤدى طلاب المنازل امتحان الدور الأول بفصليه الدراسيين مع طلاب المدرسة المنتظمين في المواعيد التي تحددها مديرية التربية والتعليم.

- لا يسمح بامتحان الدور الثاني إلا للمتقدمين له في الدور الأول.

- لا يسمح لأي طالب بأداء امتحان الدور الثاني في مدرسة غير مدرسته الأصلية المتقدم اليها في الدور الأول مهما كانت الأسباب.

- يسدد كل طالب منازل مبلغ وقدره 15 خمسة عشر جنيها رسم أداء الامتحان ، ومبلغ285 مائتان وخمسة وثمانون جنيها مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية طبقا للقرار الوزاري رقم 162 بتاريخ 12 سبتمبر بشأن تحديد الرسوم والغرامات، وهذا الرسم من الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الأول فقط ، وعدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.

- فور ظهور نتيجة الامتحان في الدور الأول بفصليه الدراسيين تقوم المدرسة بإرسال كشوف النتيجة لطلاب المنازل الإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية.

- لا تعتبر النتيجة نهائية الا بعد اعتمادها ومراجعتها من الإدارة التعليمية والمدرسة مسئولة عن ابلاغ الطالب بنتيجته عقب كل امتحان ( فصل دراسي أول - فصل دراسي ثاني - الدور الثاني).

- الطالب يتقدم منازل من آخر مدرسة كان راسب فيها أو مفصول منها. -

- على كل مدرسة عمل اعلان ظاهر بالمدرسة يوضح به شروط وإجراءات التقدم للامتحان منازل الصف الأول والثاني الثانوي العام.