شكرا لقرائتكم خبر عن ضمان جودة التعليم: إطار المؤهلات يقدم وصفا لجميع المؤهلات ويتضمن 8 مستويات والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت هيئة ضمان الجودة والاعتماد أن الإطار الوطني للمؤهلات يقدم وصفًا منهجيًا لجميع المؤهلات الموجودة داخل النظم التعليمية للدولة، ويصنفها تبعا لمجموعة من المعايير تحدد مستوى مخرجات التعلم المكتسبة لكل مؤهل ويتكون الإطار من ثمانية مستويات ، تمثل درجات متصاعدة من التعليم أدناها : المستوى الأول ويوازي المرحلة الابتدائية، وأعلاها : المستوى الثامن ويوازي شهادة الدكتوراه ويمثل الإطار الوطني للمؤهلات ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير الموارد البشرية بالمجتمع.

وأوضحت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن الإطار الوطني للمؤهلات يستهدف وأدواته المختلفة تحقيق الأهداف التالية: دعم التوجه للتعلم مدى الحياة وزيادة حجم سوق العمل الرسمي وخلق وظائف جديدة ودعم البعد الدولي للتعليم المصري وزيادة تنافسيته في السوق الدولي لخدمات التعليم وإنشاء قاعدة بيانات للمؤهلات والوحدات التدريبية التي تقدم داخل إطار نظم التعليم والتدريب المصرية ودعم التحول الرقمي للدولة المصرية ويمثل تطبيق الإطار الوطني أداة للتعامل مع الأوجه المختلفة لمشكلة الهجرة.



