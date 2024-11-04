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وزارة الصحة توجة رسائل هامة حول الاستخدام السليم لقطرات العيون

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 08:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من التعليمات عند استخدام قطرات العين المرطبة والتى يجب اتباعها وذلك لضمان استخدام سليم للقطرات .

وتابعت وزارة الصحة والسكان:  مهم نتبع التعليمات الموجودة على العلبة وتعليمات الدكتور.

واستكملت: مهم جدا غسيل اليد وعدم لمس أطراف الزجاجة وحفظها فى مكان بارد وجاف.

وطرحت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للاستخدام الصحيح للقطرات الخاصة بعلاج أمراض العيون .

- اهتم بالحصول على فترات راحة منتظمة خلال استخدام الشاشات.​

- ارجع للطبيب حال الجفاف المتكرر واذا شعرت بأي مشكلة في العين.​

- الحفاظ على صحة العين والاهتمام بنظافتها.

وأشارت وزارة الصحة إلي ضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية قبل الاستخدام وتجنب الاستخدام لو كانت منتهية الصلاحية.​

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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