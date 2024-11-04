شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسائل هامة حول الاستخدام السليم لقطرات العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الإثنين، 04 نوفمبر 2024 08:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من التعليمات عند استخدام قطرات العين المرطبة والتى يجب اتباعها وذلك لضمان استخدام سليم للقطرات . وتابعت وزارة الصحة والسكان: مهم نتبع التعليمات الموجودة على العلبة وتعليمات الدكتور. واستكملت: مهم جدا غسيل اليد وعدم لمس أطراف الزجاجة وحفظها فى مكان بارد وجاف. وطرحت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للاستخدام الصحيح للقطرات الخاصة بعلاج أمراض العيون . - اهتم بالحصول على فترات راحة منتظمة خلال استخدام الشاشات.​ - ارجع للطبيب حال الجفاف المتكرر واذا شعرت بأي مشكلة في العين.​ - الحفاظ على صحة العين والاهتمام بنظافتها. وأشارت وزارة الصحة إلي ضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية قبل الاستخدام وتجنب الاستخدام لو كانت منتهية الصلاحية.​

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز