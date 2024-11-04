شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الطرق للحد من الحوادث بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات على الطرق للحد من الحوادث بسبب سقوط الأمطار؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات على الطرق للحد من الحوادث بسبب سقوط الأمطار.

وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف الحملات على الطرق للحد من الحوادث بسبب سقوط الأمطار، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف الحملات على الطرق للحد من الحوادث بسبب سقوط الأمطار.



