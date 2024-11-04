شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تستعد لاستقبال الشتاء بتطهير بالوعات صرف الأمطار ومخرات السيول والان مع تفاصيل الخبر

تستعد محافظة الجيزة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، بالتنسيق المشترك بين شتى القطاعات من قبل رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، واتخاذ عدد من الإجراءات، أهمها تطهير البالوعات في شوارع الأحياء والمراكز والمدن، وتوفير سيارات شفط المياه لسرعة التدخل، وتجهيز مواتير الشفط لاستخدامها في المناطق التي تشهد كثافات مرورية عالية، خاصة بمطالع ومنازل الكباري والطرق الرئيسية.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لمجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار ومراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار، وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها ورفع الكابلات الكهربائية، فضلاً عن تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة وتنسيق الجهود.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الجهاز التنفيذي بالاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء والوقوف على الحالة النهائية للمعدات والشفاطات وفرق العمل لتنظيم الأدوار وتحديد خطط التمركز بكافة قطاعات المحافظة، للتعامل الفوري مع أي موجات للتقلبات المناخية.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء بإجراء المراجعة الدورية لأعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير يعرض حياة المواطنين للخطر.

ووجه المحافظ، بالمتابعة المستمرة مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتطهير الدوري لبالوعات وغرف الصرف الصحي والتأكد من جاهزيتها، والتنسيق لتجهيز سيارات شفط المياه وتحديد مواقع نشر المعدات بالبؤر الساخنة، مؤكدًا ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى للاطمئنان على حالة مخرات السيول وسلامة الجسور على جميع المصارف.

وأكد "النجار"، تفعيل غرف العمليات الفرعية بكل جهة واتصالها مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وعرض البيانات الواردة من الجهات المعنية بالأرصاد الجوية للتعامل الفوري مع أي تحذيرات في هذا الشأن.

وقدمت المحافظة عددًا من الإرشادات الهامة للمواطنين للحد من مخاطر التقلبات الجوية والتعامل مع الطقس السئ، وذلك على النحو التالي:

- تثبيت أيه معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأي شيء قد يتأثر بالرياح ويسقط.

- إزاحة كافة (قصارى الزرع) الموجودة بالبلكونات ووضعها بمكان آمن.

- غلق ورفع أي شمسية تظليل على الأسطح أو البلكونات وفك البرجولات غير الثابتة.

- التأكد من غلق نوافذ المنازل جيدًا.

- عدم ترك النوافذ المفصلية مفتوحة تتأرجح وتتلاطم وتطير حتى لا تمثل خطورة على المارة أو تتلف المقتنيات.

- التخلص الآمن من أي عبوات وقود من أي نوع أو مذيبات عضوية وعدم تركها بالبلكونة أو على الأسطح أو في الجراج، وعدم سكبها بالصرف الصحي حتى لا تؤدى الى انفجارات باختلاطها بالغازات الموجودة بمياه الصرف الصحي.

- التخلص من أي "كراكيب – كراتين- صفائح - لفائف" مخزنة فوق الأسطح والبلكونات.

- الإبلاغ الفوري عن أي لوحات إعلانات تتأرجح على أعمدة الإنارة أو واجهات المحلات على الخط الساخن 114.

- البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة.

- عدم لمس أو الاقتراب من أي مصدر من مصادر الكهرباء أثناء وبعد الأمطار خاصة أعمدة الإنارة وصناديق توزيع الكهرباء.

ومن جانبه، أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جاهزية الشركة الكاملة للتعامل مع مياه الأمطار من خلال حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة موسم الأمطار، تشمل: تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية.