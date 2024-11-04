شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تشغل اليوم 100 أتوبيس مجانا لخدمة رواد المنتدى الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ وزارة النقل اليوم تشغيل خدمة مجانية لنقل رواد المنتدي الحضري العالمي من اليوم الإثنين 4 حتى الجمعة 9 نوفمبر، من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة.

يوجد تطبيق إلكتروني لخدمة رواد المنتدي لمعرفة مواعيد وأماكن الأتوبيسات الخاصة.

سيتم تشغيل 100 اتوبيس صديقة للبيئة (30 اتوبيس غاز – 70 اتوبيس كهرباء).

مواعيد الأتوبيسات من الساعة 6:15 صباحاً حتي الساعة 10 مساءاً.

الأتوبيسات تعمل من 9 محطات رئيسية بنطاق القاهرة الكبري بنظام التفويج المباشر.

تنطلق الاتوبيسات مباشرة من المحطات الرئيسية المحددة الي مقر المنتدى بدون توقف في أي محطات أخرى.

زمن تقاطر الأتوبيسات يصل 10 دقائق في أوقات الذروة.

محطات الأتوبيسات ( التجمع الثالث - المهندسين – الاستاد –شيراتون - عبد المنعم رياض – العباسية – المعادي - دريم بارك -التجمع الأول).

الخدمة توفر كود الاتاحة الخاص بذوي الهمم بنسبة 30%.

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن الخدمة ومواعيدها وأماكن الانطلاق..