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وزارة النقل تشغل اليوم 100 أتوبيس مجانا لخدمة رواد المنتدى الحضرى العالمى

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 07:00 ص

تبدأ وزارة النقل اليوم تشغيل خدمة مجانية لنقل رواد  المنتدي الحضري العالمي من اليوم الإثنين 4 حتى الجمعة 9 نوفمبر، من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة.

 

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن الخدمة ومواعيدها وأماكن الانطلاق..
  • يوجد تطبيق إلكتروني لخدمة رواد المنتدي لمعرفة مواعيد وأماكن الأتوبيسات الخاصة.
  • سيتم تشغيل 100 اتوبيس صديقة للبيئة (30 اتوبيس غاز – 70 اتوبيس كهرباء).
  • مواعيد الأتوبيسات من الساعة 6:15 صباحاً حتي الساعة 10 مساءاً. 
  • الأتوبيسات تعمل من 9 محطات رئيسية بنطاق القاهرة الكبري بنظام التفويج المباشر. 
  • تنطلق الاتوبيسات مباشرة من المحطات الرئيسية المحددة الي مقر المنتدى بدون توقف في أي محطات أخرى. 
  • زمن تقاطر الأتوبيسات يصل 10 دقائق في أوقات الذروة. 
  • محطات الأتوبيسات ( التجمع الثالث - المهندسين – الاستاد –شيراتون - عبد المنعم رياض – العباسية – المعادي - دريم بارك -التجمع الأول). 
  • الخدمة توفر كود الاتاحة الخاص بذوي الهمم بنسبة 30%.

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