وزير الزراعة لـ"النواب": خريطة سماديه لكل الأراضي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعداد خريطة سمادية لكل الأراضي الزراعية في مصر حاليًا، بهدف الوصول إلي أفضل إنتاجية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإرشاد زراعى، للحصول على خدمة إرشادية جيدة، معلنًا عن الانتهاء من ١٤ محافظة حاليا.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة.

وأضاف وزير الزراعة، نستهدف عودة الإرشاد الزراعي مرة أخرى، والقضاء على تباين حجم إنتاج الأراضي من المحاصيل، مثل القمح والقطن.

وبدوره أشار النائب هشام الحصري، إلى ضرورة توفير التقاوي بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة، مستشهدًا بتأخر تقاوي القمح، حيث لم يصل إلي الجمعيات سوى ٤٥٠٠ طن حتى السبت، وهو ما يضطر المزارعين لشراء أصناف غير جيدة من خارج الجمعيات.