شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف مدمرة تضرب أوكلاهوما الأمريكية وانقطاع الكهرباء عن 86 ألف منزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت عواصف وأعاصير قوية ولاية أوكلاهوما الأمريكية، اليوم الاثنين؛ ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص على الأقل وانقطاع للتيار الكهربائي عن حوالى 86 ألف منزل وشركة، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأدت العواصف القوية التي ضربت مدينة أوكلاهوما سيتي، عاصمة الولاية، إلى انزلاق السيارات وتدمير أسطح المباني.

كما أطلقت تحذيرات من الأعاصير لسكان مناطق امتدت نحو حدود أركنساس، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سقوط خطوط كهرباء على الأرض وجدران منازل متضررة ومركبات مقلوبة وشوارع مليئة بالحطام.

وقالت فاليري ليتلجون، قائدة شرطة أوكلاهوما، إن ستة أشخاص على الأقل نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات لا تهدد حياتهم.

ومن جانبها، أوضحت إدارة الطوارئ في ولاية أوكلاهوما، أن عددًا من الملاجئ متاحة للسكان النازحين أو الذين انقطعت عنهم الكهرباء.

وأشارت الإدارة إلى أن الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، حدثت في بعض المناطق، واشتعلت النيران في أحد المنازل بعد أن ضربته صاعقة.

وقال ريتشارد تومسون، رئيس قسم التنبؤ بالعواصف في مركز التنبؤ بالعواصف التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في أوكلاهوما، إنه يعتقد أن 6 أعاصير أو أكثر ضربت الولاية خلال الليل.

وفي الوقت نفسه، حذّر خبراء الأرصاد الجوية سكان الولاية من الاستعداد لمزيد من الأمطار الغزيرة والطقس القاسي المحتمل حتى اليوم.