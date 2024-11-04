شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تقاوى البطاطس للموسم الجديد فى وزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

يطرح الاتحاد العام لمنتجى ومصدري الحاصلات البستانية، التابع لوزارة الزراعة تقاوى البطاطس للموسم الجديد لصغار المزارعين الذين قاموا بحجز كمية التقاوى بالكامل من خلال الاتحاد أو الجمعيات التعاونية بالمحافظات، وذلك فى إطار فى توفير مستلزمات الإنتاج بأقل الأسعار.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- يتم طرح تقاوى البطاطس المستوردة لموسم 24/25 بـ69,5 ألف جنيه للطن.

2- الاتحاد غير هادف للربح ويسعى إلى ضبط الأسواق والقضاء على السوق السوداء وجشع بعض التجار والمستوردين بالمغالاة فى أسعار مستلزمات الإنتاج الأمر الذى يسهم فى زيادة التكلفة وأسعار المنتجات الغذائية على المواطنين

‎3- الاتحاد هو رمانة الميزان فى سوق تقاوى البطاطس

4- يستهدف الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية توفير مستلزمات الإنتاج لـ صغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار فى مجالات شتلات الفراولة، شتلات الزيتون، شتلات النخيل، تقاوى البطاطس، المخصبات العضوية وأجهزة تلقيح النخيل.

5- يقوم الاتحاد برعاية برنامج الإدارة المتكاملة لأهم المحاصيل البستانية لتطبيق الزراعة الذكية بإستخدام الموبيل لتوصيل المعلومات المتكاملة للمزارعين بصورة مبسطة وتطبيقة حسب ظروف كل مزرعة وتقديم خدمات إرشادية مميزة للمزارعين، وذلك لدعم وتنمية الصادرات من المحاصيل البستانية.