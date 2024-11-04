شكرا لقرائتكم خبر عن كامالا هاريس: سأفعل كل ما بوسعى لإنهاء الحرب فى غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس إنها ستفعل كل ما بوسعها لإنهاء الحرب فى غزة ولبنان، مؤكدة أنها ستعمل بلا كلل لمستقبل مستقر لكل شعوب العالم، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأكدت هاريس أن خطتها تنطوى على خفض الضرائب وتكاليف الرعاية الصحية خاصة لكبار السن، مضيفة أنه حان الوقت لجيل جديد يحمل شعلة القيادة في الولايات المتحدة.

وأشارت هاريس إلى أن هذا السباق الانتخابى صعب للغاية نظرا لما يحدث فى غزة ولبنان، مؤكدة أنها لا تسعى لمكاسب سياسية وتعهدت بمحاولة حل المشكلات التى تواجه الولايات المتحدة.