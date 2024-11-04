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هيئة الأرصاد تواصل فعاليات موسمها الثقافى للأسبوع السابع ضمن مبادرة بداية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 02:00 ص

تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، فعاليات الموسم الثقافي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية (مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان)، حيث تعقد المحاضرات أون لاين.


تضمن فعاليات الأسبوع السابع:

المحاضرة الأولى: تأثير التغيرات المناخية علي الظواهر الجوية علي مصر ومنطقة الشرق الأوسط (د. فتحي العشماوي - الهيئة العامة للأرصاد الجوية).

المحاضرة الثانية: دور آليات الإنذار المبكر في مواجهة آثار التغيرات المناخية (د. مي احمد / مدقق بصمة كربونية - المعهد القومي للجودة).

المحاضرة الثالثة: الأوزون النافع الضار (د. ريهام  ربيع - الهيئة العامة للأرصاد الجوية) .

وعلى هامش الفعاليات يتم تنظيم زيارة لمتحف هيئة الأرصاد الجوية، للتعريف بتاريخ الأرصاد الجوية من العصر الفرعوني حتي الآن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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