اللواء سمير فرج: مصر تلعب دورًا رئيسيًا في دعم القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن الأزمة الحالية المتعلقة بعدم التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة واستعادة الرهائن تعود إلى موقف حماس، التي تؤكد أن أي هدنة قصيرة قد تُستخدم من قبل نتنياهو لاستعادة الرهائن ثم استئناف الحرب.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أوضح فرج أن حماس تسعى لتحقيق هدنة طويلة ووقف إطلاق نار يكون مؤمنًا ومضمونًا من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مشددًا على أن رأي حماس في هذا الشأن يعتبر صحيحًا.

وأشار فرج إلى أن نتنياهو قد يستلم الرهائن جثثًا بعد استهداف جميع الأنفاق في قطاع غزة، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يسعى حاليًا لتبادل الرهائن بل يرغب في استمرار الحرب. كما أكد أن إسرائيل غير مهتمة بإتمام عملية تبادل الأسرى في الوقت الحالي.

وتابع فرج قائلًا: "مصر تقوم بأكبر دور رئيسي في غزة الآن بشأن دعم القضية الفلسطينية، وتعمل على التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار".

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر، حيث تم الاتفاق على تأسيس لجنة لإدارة مستقبل قطاع غزة، تتولى إدارة الشؤون المدنية وتوزيع المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني والشروع في إعادة تعمير قطاع غزة.

واعتبر هذا الإنجاز الكبير لمصر خطوة هامة نحو دعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.