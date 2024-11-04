"قفزت من التوك توك".. قرار جديد ضد سائق تحرش بسيدة في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم الأحد، إحالة سائق توك توك تحرش بسيدة في مدينة نصر للمحاكمة الجنائية.

وكان مهندس تقدم ببلاغ يفيد بتعرض شقيقته للتحرش أثناء استقلالها "توك توك" داخل نطاق دائرة القسم.

وأوضح صاحب البلاغ، أن شقيقته اضطرت لإلقاء نفسها من المركبة بعد أن قام السائق بتغيير خط سيره والتحرش بها، مما أدى إلى إصابتها بكسور، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت الأجهزة الأمنية بالفحص وإجراء التحريات اللازمة، حيث تمكنت من تحديد وضبط قائد مركبة "التوك توك" والمركبة المستخدمة في الواقعة.

واعترف المتهم عند مواجهته بارتكابه للجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.