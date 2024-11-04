شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس قضايا الدولة، اليوم الموافق 3 نوفمبر 2024، بمقر الإدارة العامة لهيئة قضايا الدولة بالمهندسين، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يرافقه اللواء محمد شادي، أمين عام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارأحمد عبد الحليم غنيم، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجهاز، ورشا سلطان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، والأستاذة إيمان عبد المنعم، مدير الإدارة المركزية لترتيب وظائف جهاز إداري.

تناول اللقاء التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الجهتين، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز آليات التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة، وقد أشاد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال اللقاء بدور الهيئة البارز في حماية المال العام، وأثنى على جهودها المتواصلة في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

ومن جانب قضايا الدولة حضر اللقاء:

المستشارأحمد ثابت - نائب رئيس الهيئة "الأمين العام".

المستشارأحمد سعد - نائب رئيس الهيئة "المشرف على مكتب رئيس الهيئة".

كما شهد اللقاء أَيْضًا حُضُورَ كُلٍّ مِنْ :

المستشار/ على ميدان ـ نائب رئيس الهيئة " المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".

المستشار عبد السلام محمود - نائب رئيس الهيئة " رئيس القسم القضائي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة "