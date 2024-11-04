شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع درجات التقييمات للطلاب في صفوف النقل.. 60 درجة لامتحان نهاية الترم والان مع تفاصيل الخبر

يعتمد توزيع درجات التقييم للطلاب في صفوف النقل على محاور مختلفة لقياس مستوى الطلاب الدراسى والتحصيل العلمى، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن ه يعتمد نظام التقييم للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي على قياس مخرجات التعلم بالمواد الدراسية المطورة، ويتم تقييم ما يدرسه التلميذ في الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس بمرحلة التعليم الابتدائي، من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسى ومخصص له 60 درجات و10 درجات للمهام الأدائية و5 درجات لكراسة الواجب و5 درجات للتقييم الأسبوعى و 10 درجات لاختبار الشهر بواقع خمسة درجات لكل امتحان و5 درجات للمواظبة والسلوك و5 درجات لكراسة النشاط بواقع 100 درجة فى المادة.

وأوضحت الوزارة أن تقييم الطلاب في امتحان شهر أكتوبر يحصل فيه الطلاب على الدرجات بواقع 5 وتضاف إلى أعمال السنة ودرجات التلميذ في نهاية الفصل الدراسى الأول، مؤكدة على أن الطالب يحصل على درجات التقييمات وفقا للدرجات الفعلية التي يحصل عليها في المواد الدراسية سواء في امتحانات الشهر أو التقييات الأسبوعية بالإضافة إلى تقييم الأسبوع.



وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن توزيع درجات الطلاب في المرحلة الإعدادية بالصفين الأول والثانى الإعدادى، تشمل امتحان الفصل الدراسي الواحد بواقع 30%، واختبار شهرى بواقع 15%، واختبار شهرى نوفمبر بإجمالى 15%، والسلوك والمواظبة 10%، وكراس الواجب 10%، والاختبارات الأسبوعية 20%، على أن يحسب الدرجات بإجمالى 100 درجة للمادة.

وأعلنت الوزارة كافة التفاصيل المتعلقة بتوزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، موضحة أن الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15%.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي تستهدف نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله ويحصل الطالب على 30% من الدرجة الكلية للمادة، وبذلك يكون إجمالي الاختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد 60% من الدرجة الكلية للمادة ، وفيما يتعلق بأعمال السنة، أوضحت الوزارة أنها تتضمن السلوك والمواظبة بنسبة 10%، وكشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40% من الدرجة الكلية للمادة، ويتم احتساب مجموع درجات الطالب في المادة الواحدة من خلال ضرب حساب متوسط درجة الطالب فى النهاية العظمى للمادة وقسمتهم على 100.