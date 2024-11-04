شكرا لقرائتكم خبر عن المرشحة كامالا هاريس تدلى بصوتها فى الانتخابات الأمريكية عبر البريد والان مع تفاصيل الخبر

أفادت شبكة NBC الأمريكية، الأحد، بأن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، أعلنت أنها أدلت بصوتها في الانتخابات، مبكراً عبر البريد.

وقالت الشبكة إن هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي، لن تسافر إلى ولايتها المسجلة فيها كناخبة وهي كاليفورنيا، ولن تحصل على الصورة التقليدية للمرشحين وهم يدخلون مراكز الاقتراع ويدلون بأصواتهم.

وتنافس هاريس، الرئيس السابق دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات المقررة، الثلاثاء.

في سياق أخر، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه سيدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في يوم الانتخابات المقرر الثلاثاء المقبل.

وخلال تجمع جماهيري في غرينزبورو، بولاية كارولينا الشمالية، سأل ترامب الحشد: من الذي أدلى بصوته مبكرا، ومن يخطط للتصويت يوم الثلاثاء؟.