المشدد لسائق وعامل لاتهامهما بالإتجار بالهيروين فى الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، سائق وعامل بالسجن المشدد 15 عامًا لاتجارهما في جوهر الهيروين المخدر، وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه وألزمتهما المصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى و سالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات وجهت لهما تهمة الاتجار بالمواد المخدرة في الشروق.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2995 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 1502 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة قيام المتهمين "محمد. ص"، 39 سنة، محبوس، سائق، "عبدالعظيم. ع"، 51 سنة، محبوس، عامل بمحل فرارجي، بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.