اغتصب بناته الثلاثة.. وبلاغ لسفارة أجنبية| القصة الكاملة لجريمة "طبيب نساء" في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد عادل

طبيب نساء تجرد من مشاعر الأبوة، وتمكن منه شيطانه وسيطرت عليه شهواته، وأقدم على اغتصاب فلذات كبده بأن مارس معهن العلاقة المحرمة وتحرش بأجسادهن تحت التهديد وحبسهن داخل المنزل ومنعهن من التعليم والتواصل مع أي أشخاص آخرين.

سئمت "أ م." من أفعال أبيها الذي استحل جسدها وأخواتها، وواقعها عدة مرات بالقوة، فأعدت خطتها لتوقعه في شر أعماله واتفقت مع أخواتها بتسجيل مكالمته لهم وهو يتغازل بأجسادهن، وعند ممارسته للعلاقة مع شقيقتها "ب م." رغمًا عنها قامت بتصويره.

وبسبب حجزهن من قبل المتهم داخل المسكن، قامت "أ م." بمراسلة السفارة الأميركية "كونهن يحملون الجنسية الأمريكية"، عبر البريد الخاص بشكاوى الرعايا الأميركان، مفادها تعرضها وأشقائها لوقائع هتك عرضهن ومواقعتهن رغمًا عنهن من قبل والدهم،-وهو ما شهد به موظف السفارة الأميركية في التحقيقات-.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، توصلت تحريات ضباط المباحث بقسم شرطة التجمع الخامس لصحة الواقعة، وتم القبض على المتهم "م" داخل فيلا بدائرة القسم، وتحرير الفتيات من قبضته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10367 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1706 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، مقيدة برقم 26 لسنة 2024، حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، أقوال المجني عليهن.

وقالت المجني عليها الأولى في الواقعة، إن المتهم والدها اعتدى عليها جنسيًا بغير رضاها مستغلًا انفراده بها بمسكنه وجردها من ملابسها عنوة ولم تفلح مقاومتها له لاستقوائه عليها، وأنه في العديد من المرات أقدم على هتك عرضها بالقوة، لافتة إلى أن استطالت يده مواطن عفتها وتقبيلها عنوة ونزع في إحداها ملابسها وكشف عورتها حتى اعتدى عليها جنسيا.

وقالت المجني عليها الثانية "ك م." 17 سنة، أن المتهم واقعها بغير رضاها بأن جرد إياها من ملابسها عنوة وكبل يديها بقوة مباعداً بين ساقيها وأولج قضيبه في فرجها، وأنه كرر إتيانها عدة مرات بغير رضاها في فترات مختلفة بذات النمط، فضلاً عن هتكه لعرضها بالقوة في العديد من المرات بأن استطالت يده مواطن عفتها كرهاً عنها إذ كان بإحدى المرات يُقبلها عنوةً ويمسك بصدرها ومؤخرتها وهو جـائم عليها ولم تفلح مقاومتها له، مضيفةً إنها أبصرت المتهم حال مباغتته للشاهدة الثالثة وإمساكه لمؤخرتها، وأنها استمعت لاستغاثة الشاهدة الأولى عندما هتك عرضها المتهم.

وقالت المجني عليها الثالثة "ب م." 17 سنة، أن المتهم والدها واقعها بغير رضاها في العديد من المرات بإيلاج قضيبه في فرجها، وأنها انصاعت له خشية من تهديده المستمر معها بمعاودة حبسها في حجرتها وحرمانها من التعليم، وأن الواقعة المصورة كانت هي المرة الأخيرة من مواقعة المتهم لها، وقيامه بهتك عرضها بالقوة في فترات مختلفة بأن كان يباغتها ويمسك بمواطن عفتها ويُقبلها، وأنه أتى ذات الأفعال مع الشاهدتين الأولى والثانية.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم "م" طبيب نساء، على خلفية اتهامه بالتعدي جنسيًا على بناته الثلاثة وهتك عرضهن إلى محكمة الجنايات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانته بهتك عرض 3 من بناته داخل مسكنه.