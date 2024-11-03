شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الاحتلال: انفجار كبير يهز مستوطنة الخضيرة بعد رصد مسيرة من جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن انفجار الطائرة المسيرة التي انطلقت من جنوب لبنان قرب قيسارية وانفجار كبير يهز مستوطنة الخضيرة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفادت إذاعة جيش الاحتلال، عن إن حدث تسلل المسيرة من لبنان انتهى بعد نصف ساعة من مطاردتها بالمروحيات العسكرية.