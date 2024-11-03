شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة صندوق النقد الدولى: مصر أصبحت أكثر أمانا فى عالم يتسم بالصدمات.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 06:25 م

قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولى، إن مصر أصبحت أكثر أماناً فى عالم يتسم بالصدمات.

وأكدت أن مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية، وكشفت عن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن معدل التضخم وصل إلى 25% ولكن يوجد اتجاه لخفضه ليصل إلى 17%، فيما أثنت على مشاركة القطاع الخاص في الكثير من المشروعات.