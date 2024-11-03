شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الاحتلال: إصابة 32 جنديا بينهم 22 فى معارك لبنان و10 بغزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، بإصابة 32 جنديا بينهم 22 على الجبهة الشمالية مع لبنان، و10 في قطاع غزة خلال اليوم الماضي، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفاد حزب الله اللبناني، قد أفادت قبل قليل، أنهم قصفوا بصواريخ نوعية قاعدة بيت ليد التابعة لقيادة المنطقة الوسطى شرق مدينة نتانيا المحتلة.