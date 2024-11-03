أخبار مصر.. أمطار متوسطة بالسواحل الشمالية غدا والعظمى بالقاهرة 26 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 4 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وتناول اللقاء مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب ك الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ، مديرة صندوق النقد الدولى على إعادة رئاستها للصندوق ، موضحا أنها التقت اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم مناقشة الخطوات المشتركة، وأكد أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، حيث اطلع الرئيس خلال الاجتماع على التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، الذي يتضمن الموقف التنفيذي للصندوق ويتم إعداده بالتنسيق بين جهات الدولة كافة، حيث تمت في هذا الإطار مناقشة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين من الصندوق، وسبل تنمية موارده وتطوير آليات إدارته، بما يعزز من قدرته على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين. الرئيس السيسى يوجه بتقديم الخدمة العلاجية بالمجان للمستفيدين من "صندوق تكريم الشهداء والمصابين" من المدنيين

أعربت "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي، عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات. أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ملتزمة بتشديد الرقابة علي جميع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وتوجيهات مشددة لمديري المديريات التموينية بالمرور الدوري والميداني علي مكاتب التموين للتأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين بإنتظام. صرح المتحدث العسكرى بأن الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تفقد منظومة التدريب القتالى لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى وذلك للإطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين ، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.يتفقد منظومة التدريب القتالى لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى. المتحدث العسكرى: الفريق أول عبدالمجيد صقر يتفقد منظومة التدريب القتالى لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى وزير التموين: تشديد الرقابة على مكاتب تقديم الخدمات للمواطنين قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تقدم تدعما غير مسبوق للتعليم وتضعه على رأس أولوياتها، مشددا على أن الوزارة لا تدخر جهدا فى تطوير العملية التعليمية، كما أن الدولة بذلت جهدا فى دعم وتطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن جودة التعليم تمثل مصلحة مشتركة للطالب والمدرسة والوزارة، حيث دعا الوزير المسئولين عن المؤتمر السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد بخروج توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع. رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن تعقد الجلسة غدا الساعة الحادية عشر لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. رفع الجلسة العامة للنواب.. والمجلس يستكمل غدا مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وزير التعليم: القيادة السياسية تقدم دعما غير مسبوق لتطوير التعليم تنطلق غدًا الإثنين عملية توزيع (40) طنًّا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والفيوم، والغربية، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والمنيا، ومطروح، والشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية، والبحيرة، والوادى الجديد، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان )، وذلك بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك على النحو التالي: تداولت المواقع المغرضة واللجان الإلكترونية المعادية للدولة المصرية، مجموعة صور قديمة لسفن حربية غربية تحمل إحداها علم بريطانيا أثناء مرورها من قناة السويس عام 1998، في محاولة لتوظيفها داخل إطار التشكيك في دور الدولة المصرية تجاه القضايا العربية. قال الحرس الثوري الإيراني إننا نحذر الولايات المتحدة وإسرائيل بأننا سنوجه ردا قاسيا ولا نخشى أي تهديدات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". أمطار متوسطة بالسواحل الشمالية غدا والعظمى بالقاهرة 26 درجة والصغرى 18 الحرس الثوري الإيرانى: نحذر الولايات المتحدة وإسرائيل بأننا سنوجه ردا قاسيا مواقع ولجان إلكترونية معادية تروج صورا قديمة لسفن بقناة السويس للتشكيك في دور مصر..صور وزارة الأوقاف توزع 40 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بـ20 محافظة

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