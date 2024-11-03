شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم لقاء توعويا لتعزيز وعي الكوادر الطبية والان مع تفاصيل الخبر

ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، غدًا الإثنين، لقاء توعويًا لتعزيز وعي الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن اللقاء يأتي ضمن استراتيجية عمل المجلس لعام 2024 التي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يأتي ضمن مبادرة مبادرة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان "بداية جديدة"، وكذلك المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويستهدف توعية 60 كادر بشري ما بين أطباء وصيادلة وممرضات وإداريين بمحافظتي القاهرة والجيزة بالإضافة إلى عدد من العاملين بـ 30 هيئة تنوعت ما بين مستشفيات وجامعات ومعاهد صحية ومراكز وهيئات التأمين الصحي وغيرها من الهيئات التي تعمل تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، وجاء ذلك بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أشارت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن اللقاء يهدف إلى تعزيز وعي الكوادر الطبية بالحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة لهم، والعمل على تذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تواجههم وصولاً لرعاية صحية وطبية جيدة، والعمل على نشر أساليب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدام أدوات تواصل مناسبة معهم، لتحسين جودة الخدمات المقدمة بما فيها الوقاية والاكتشاف والتدخل المبكر.

أضافت "كريم"، إلى جانب العمل على توفير البرامج الصحية وأساليب الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفر للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان، وبرامج الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، والخدمات التي تهدف إلى الحد من الإعاقة وتطورها في حالة وجودها، على أن يشمل ذلك الأطفال والنساء وكبار السن منهم، والعمل على إتاحة تلك البرامج وأساليب الرعاية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية والنجوع والقرى.