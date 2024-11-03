شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي وعاظ وواعظات أسيوط ويناقش خطة العمل الميداينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الأمين العام لـ مجمع البحوث الإسلامية د. محمدالجندى منطقة وعظ أسيوط ولجنة الفتوى، ضمن الجولة التفقدية التى يجريها فى عدد من مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية؛ حيث اطلع على الفعاليات المتنوعة التى يقوم وعاظ وواعظات المنطقة بتنفيذها بالاتصال المباشر مع الناس بالتنسيق مع المؤسسات والقطاعات المختلفة بالمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمتابعة سير العمل بمناطق الوعظ ودعم دورها المجتمعي.

وجَّه الأمين العام الوعاظ خلال جولته بضرورة تكثيف الفعاليات المتنوعة، والمقاهى الثقافية، والقوافل الثابتة والمتحركة داخل المحافظة لتحقيق مزيد من التواصل مع الناس، والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم، وتحصينهم من المشكلات المجتمعية، والأفكار الشاذة والمضللة، مشددا ضرورة ضبط منظومة العمل داخل المنطقة ولجان الفتوى المنتشرة داخل مراكز ومدن المحافظة.

كما التقى الأمين العام بعدد من وعاظ وواعظات المنطقة؛ حيث أكد على ضرورة الانتشار الميدانى الفعال بين الناس والمشاركة فى المبادرات والحملات التوعوية التى يطلقها المجمع، وضرورة التنسيق الكامل مع كل المؤسسات والهيئات فى المحافظة لتحقيق أكبر استفادة من الجهود التوعوية المبذولة للتوعية بالمشكلات المجتمعية والقضايا التى تشغل بال المجتمع والعمل على حلها، موضحًا أهمية تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم الجميع على اختلاف درجات تعليمهم وظروفهم البيئية، وبما يحقق تأثيرًا كبيرًا فى عملية التواصل مع الجماهير داخل المحافظة، من خلال معايشة قضاياهم وتبسيط المعانى لهم.

كما ناقش الأمين العام أثناء وجوده بالمنطقة المشكلات التى تعانى منها المنطقة وتؤثر على سير العمل اليومى وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى المقترحات التطويرية وكيفية تنفيذها على أرض الواقع والمتطلبات اللازمة لذلك.