المستشفيات التعليمية تشارك فى الدورة التدريبية الدولية لمناظير الموجات فوق الصوتية EUS

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شاركت وحدة مناظير الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى أحمد ماهر التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالدورة التدريبية الثانية لمناظير الموجات فوق الصوتيه EUS التابعة لمنظمة مناظير الجهاز الهضمي العالمية World Endoscopy Organization WEO, WISE WEO International School of EUS

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية GOTHI ومؤسس الوحدة، وبرئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى القاضي مدير عام مستشفى أحمد ماهر التعليمي، والأستاذ الدكتور محمد شعبان محفوظ رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، وتمت هذه الدورة تحت إشراف البروفيسور العالمى دونج وان سيو مؤسس برنامج التدريب في منظمة المناظير العالمية، وأ. د. حسين عكاشة، أ. د. السيد غنيم، أ. د. معاذ الشاعر، و أ. د. خالد رجب.

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن وحدة مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة بـ مستشفى أحمد ماهر التعليمي تعد من الوحدات الرائدة فى هذا المجال، وتسعى دوما لتقديم أحدث الخدمات الطبية والتشخيصية عن طريق توفير أحدث الأجهزة والمناظير، وتطبيق أحدث الأساليب والبروتوكولات العالمية، لذا تحرص الهيئة دوماً على توفير الخدمات البحثية والتدريبية لشباب الأطباء لضمان تقديم خدمة طبية متقدمة مستدامة للمريض المصري و العربي.

وأفاد بأن هذه الدورة تناولت تدريب الأطباء المشاركين على تشخيص وعلاج حالات أورام البنكرياس والقنوات المرارية و أورام الجهاز الهضمي والتى يصعب تشخيصها بالوسائل التشخيصية المعتادة، حيث تم تدريب 15 طبيبا من مصر والأردن ولبنان والمغرب والسعودية والجزائر والعراق، وشارك فى تدريبهم فريق عمل مناظير الموجات الصوتية بالوحدة