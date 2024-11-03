شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف بتسليم شهادات البيانات للمتقدمين للتصالح قبل منتصف نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الاجتماع الدوري مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للوقوف على نسب الإنجاز في ملف التصالح في مخالفات البناء وإزالة أي معوقات لضمان انتظام العمل.

واستهل محافظ الجيزة، الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في إنهاء كافة الملفات الهامة التي تمس الحياه اليومية للمواطنين، مشددًا على الانتهاء من ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الجيزة، ضرورة العمل بشكل تكاملي لسرعة الانتهاء من ملفي التصالح والمتغيرات المكانية وسرعة إجراء المعاينات اللازمة للمتغيرات المرصودة والتعامل الفوري معها.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة التيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من ملفات التصالح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.

ووجه المحافظ، بوضع جدول زمنى يومى لكل حى ومركز لتحقيق نسب إنجاز متقدمة بملفات التصالح، على أن يتم الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة وفقًا للمواعيد المحددة، مشدداً على تكثيف ساعات العمل ومدها لساعات إضافية مع انتظام العمل خلال يومي الجمعة والسبت لسرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة، بضرورة الانتهاء من تسليم كافة شهادات البيانات للمواطنين المتقدمين قبل منتصف الشهر القادم، مؤكدًا إثابة العاملين بالمنظومة حال تحقيق نسب إنجاز متقدمة.