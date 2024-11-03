زوجها حرض على اغتصابها.. قرار عاجل من القضاء ضد قاتلي "شهيدة الشرف" في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة النقض الدائرة "أ" الجنائية، اليوم الأحد، تأييد حكم الإعدام في الطعن رقم 12252 لسنة 91 المقدم من المتهمين بقتل المجني عليها إيمان عادل، المعروفة إعلاميا شهيدة الشرف، على الحكم الصادر بإعدامهما.

كانت محكمة جنايات المنصورة، قضت في 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين في قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهما، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشار خالد عبدالحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان ابراهيم غالب.

وقررت المحكمة إعدام المتهمين "أحمد. ر" 33 عامًا، عجلاتي، و"حسين. م" 22 عامًا، صاحب محل ملابس، لقيام المتهم الأول بقتل المجني عليها إيمان عادل، عمدًا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فمها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواه.

وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، بأنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في مواقعة المجني عليها كرهًا عنها.

وأكد أن المتهم الثاني زوج المجني عليها اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالشروع في مواقعة المجني عليها، کرهًا عنها لاختلاق واقعة تخدش شرفها بهدف تطليقها.