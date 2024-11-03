الداخلية تواصل تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات التي تهدف إلى التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ورصدت الأقسام المختلفة التابعة للإدارة حالات إنسانية ومرضية، واستقبلت كبار السن في مقراتها على مستوى الجمهورية، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بشكل سريع.

وتؤكد الوزارة استمرارها في اتخاذ كافة التدابير التي تسهم في تسهيل عملية استخراج المستندات، كجزء من ثوابتها الأساسية التي تدعم المنظومة الأمنية المعاصرة.

يأتي ذلك في إطار سياستها المعنية بحقوق الإنسان، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل الإجراءات على المترددين.