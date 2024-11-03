احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 20 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 39745 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، وتوزعت المخالفات التي تم ضبطها 1723 مخالفة سير بدون تراخيص، و18 دراجة نارية مخالفة، و20829 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1761 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و20 مخالفة موقف عشوائي و12 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.