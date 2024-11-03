شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين عند الشراء عبر الإنترنت.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جهاز حماية المستهلك، بعض النصائح للمواطنين عند الشراء عبر الإنترنت، مؤكدا على ضرورة تعامل المستهلكين مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المُعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية



عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك وفقاً لقانون 181 لسنة 2018 .



توافر بيانات التاجر و تشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف و البريد الإلكتروني .

بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره و صفاته و خصائصه و كيفية استعماله ، و المخاطر التي قد تنتج عن هذا الإستعمال .



ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلي الثمن " الرسوم / الضرائب مصاريف الشحن ".

تاريخ التسليم ومكانه.

أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.

بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد .



- التسوق عبر موقع آمن Secure website يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.



ضرورة الاحتفاظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها من خلال المنصات الإلكترونية، وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه .