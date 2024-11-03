شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تحدد إجراءات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، بشأن إجراءات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024/2025، موضحة أنه يسجل الطلاب النظاميون والمنازل استمارة التقدم للامتحانات قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول وتراجع وتعتمد من المدرسة كالتالى:-

- يسجل الطالب استمارة التقدم على موقع الوزارة لجميع البيانات بكل دقة ووضوح تحت اشراف لجنة من مدرسي المدرسة تكلف بذلك على أن تكون البيانات من واقع شهادة الميلاد الكمبيوتر على أن يكون الاسم رباعيا وعلى اللجنة التوقيع بالقلم الأحمر والختم بجوار كل تصحيح ويوقع الطالب.

- يتم طباعة الاستمارة الالكترونية للطالب وتشوف 12 د الالكترونية ويتم مراجعتها واعتمادها بواسطة المدرسة.

- يجب أن يرفق مع استمارة الطالب أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.

- تشكل لجنة من عضوين لمراجعة الاستمارات مراجعة نهائية ومطابقة البيانات على شهادة الميلاد كمبيوتر الرقم القومي ثم يوقعان على كل استمارة بما يفيد المراجعة ثم تعتمد الاستمارات من مدير المدرسة وهو المسئول الأول.

- تختم الاستمارات وصورة الطالب بختم المدرسة "الشعار" بحيث يكون نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة وذلك بعد توقيع الطالب أسفل صورته بخط واضح "الاسم رباعي" على أن تكون الصور ملصقة جيدا بالموضع المحدد لها .

- ترتب الاستمارات ترتيبا هجائيا وترسل مع كشوف 12 الكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها ثم ترسل إالى لجنة القيد بالمديرية مع مراعاة الآتي:-

- إدراج أسماء البنات ثم البنون اذا كانت المدرسة مشتركة في تسلسل واحد كل على حدة.

- ما تقوم المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين يحدد فيه : المتقدمين في اللغة الإنجليزية المتقدمين في اللغة الفرنسية "حديث وقديم".