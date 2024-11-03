شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أضرار الإصابة بأمراض سوء التغذية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 03 نوفمبر 2024 08:00 ص
أكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك العديد من أمراض سوء التغذية يمكن أن تصيب الأطفال مثل:
1- حالات الهزال
2- نقص البروتين عند الأطفال
3- الأنيميا
4- البدانة
5- النقص فى الفيتامينات والمعادن
وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن أمراض سوء التغذية تتسبب فى تأخر النمو عند الأطفال والتقزم وانخفاض مستوى التحصيل الدراسى، واستكملت: يتم فحص طلاب المرحلة الابتدائية فى المدارس بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن التقزم والسمنة والأنيميا.
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