شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أضرار الإصابة بأمراض سوء التغذية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 08:00 ص

أكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك العديد من أمراض سوء التغذية يمكن أن تصيب الأطفال مثل:

1- حالات الهزال

2- نقص البروتين عند الأطفال

3- الأنيميا

4- البدانة

5- النقص فى الفيتامينات والمعادن

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن أمراض سوء التغذية تتسبب فى تأخر النمو عند الأطفال والتقزم وانخفاض مستوى التحصيل الدراسى، واستكملت: يتم فحص طلاب المرحلة الابتدائية فى المدارس بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن التقزم والسمنة والأنيميا.