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وزارة الصحة تكشف أضرار الإصابة بأمراض سوء التغذية.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 03 نوفمبر 2024 08:00 ص

أكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك العديد من أمراض سوء التغذية يمكن أن تصيب الأطفال مثل:

1- حالات الهزال

2- نقص البروتين عند الأطفال 

3- الأنيميا 

4- البدانة

5- النقص فى الفيتامينات والمعادن 

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن أمراض سوء التغذية تتسبب فى تأخر النمو عند الأطفال والتقزم وانخفاض مستوى التحصيل الدراسى، واستكملت: يتم فحص طلاب المرحلة الابتدائية فى المدارس بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية  للكشف عن التقزم والسمنة والأنيميا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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