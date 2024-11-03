شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ10 آلاف جنيه.. عقوبة التعرض لسائح أو التسول منه والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط لحماية الآثار والحفاظ عليها كما وضع ضوابط وعقوبات لمن يخالفها فى حال التعرض للسائحين بمصر أو التسول منهم وعاقب المخالفين له بعدد من العقوبات.



ونصت المادة 53 مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.

وقد اكتشفت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة والعاملة بمشروع ترميم جبانة جنوب العساسيف، أول مقبرة من عصر الدولة الوسطى بها العديد من الدفنات المغلقة، والتى لم تفتح من قبل لرجال ونساء وأطفال، بالإضافة إلى مجموعة من اللقى الأثرية الفريدة، وذلك أثناء أعمال التنظيف الأثرى للرديم فى الجزء الجنوبى من سطح مقبرة كاراباسكن (TT 391) من الأسرة الـ 25 والموجودة بجبانة العساسيف.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أهمية هذا الكشف حيث إنه سوف يغير من تاريخ جبانة العساسيف ويجعلها ضمن الجبانة الكبرى للدولة الوسطى فى طيبة، كما إنه سيساهم فى فهم الممارسات وطقوس الدفن فى جبانة طيبة خلال الدولة الوسطى.