شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم طقس مائل للبرودة ليلا معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 26 والصغرى 19 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس اليوم يشهد استمرار حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية .

ولفت إلى أنه من المتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ، وفرص أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح ، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى .، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الأحد: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.