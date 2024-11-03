شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر يستأنف اليوم صرف معاشات نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف بنك ناصر الاجتماعي اليوم الأحد صرف معاشات نوفمبر 2024 من الفروع ، وسط تيسير كل الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

كان الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك قد حرصت على فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية أمس السبت، وذلك لتسهيل صرف معاشات شهر نوفمبر للمستحقين وتخفيف الزحام بالفروع، وذلك في اطار الحرص على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث يولى البنك اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.