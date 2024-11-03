شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثانى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى الأحد، 03 نوفمبر 2024 06:00 ص

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الاثنين الموافق 4 نوفمبر، بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك ذكرى اختيار القرعة الهيكلية التاسعة. وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن حياة قداسة البابا تواضروس. 1- ولد يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر سنة 1952. 2- والده كان يعمل مهندس مساحة وكان الأخ الأكبر لإخوته. 3- تعلمت والدته التعليم الأولى فى دير القديسة دميانة وكانت هى الأخت الصغرى لإخوتها. 4- حصل على بكالوريوس صيدلة بجامعة الإسكندرية عام 1975. 5- التحق بالكلية الإكليركية وتخرج فيها عام 1983. 6- حصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م. 7- توجه إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى 20 أغسطس 1986. 8- ترهبن فى 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور. 9- تمت رسامته قسًّا فى 23 ديسمبر 1989. 10- انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة فى 15 فبراير 1990. 11- نال درجة الأسقفية فى 15 يونيو 1997 باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام. 12- تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو 4 وآخرين. 13- فاز بمنصب البابا بالقرعة الهيكلية وأصبح البطريرك 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز