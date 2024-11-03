شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثانى غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدىالأحد، 03 نوفمبر 2024 06:00 ص
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الاثنين الموافق 4 نوفمبر، بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك ذكرى اختيار القرعة الهيكلية التاسعة.
وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن حياة قداسة البابا تواضروس.
1- ولد يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر سنة 1952.
2- والده كان يعمل مهندس مساحة وكان الأخ الأكبر لإخوته.
3- تعلمت والدته التعليم الأولى فى دير القديسة دميانة وكانت هى الأخت الصغرى لإخوتها.
4- حصل على بكالوريوس صيدلة بجامعة الإسكندرية عام 1975.
5- التحق بالكلية الإكليركية وتخرج فيها عام 1983.
6- حصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م.
7- توجه إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى 20 أغسطس 1986.
8- ترهبن فى 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور.
9- تمت رسامته قسًّا فى 23 ديسمبر 1989.
10- انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة فى 15 فبراير 1990.
11- نال درجة الأسقفية فى 15 يونيو 1997 باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام.
12- تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو 4 وآخرين.
13- فاز بمنصب البابا بالقرعة الهيكلية وأصبح البطريرك 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.
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