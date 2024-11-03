شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة للحصول على 4 خدمات مهمة من شركة المياه والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالأحد، 03 نوفمبر 2024 05:00 ص
أوضح دليل الخدمات الجماهيرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للحصول على 4 خدمات، هي: (تركيب عداد مياه بدل تالف، تعديل توصيلة صرف صحى قائمة، تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بشركة المياه، توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى أول مرة)، وذلك على النحو التالي:
أولًا: المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل تالف
1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
2- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.
3- صورة آخر فاتورة مسددة.
4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.
5- البريد الإلكتروني للعميل.
ثانيًا: المستندات المطلوبة لتعديل توصيلة صرف صحى قائمة
1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
2- بطاقة الرقم القومي.
3- التصاريح المطلوبة.
4- أخر فاتورة للعميل.
5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.
ثالثًا: المستندات المطلوبة لتغيير نوع النشاط المتعاقد عليه
1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
2- بطاقة الرقم القومي للعميل.
3- أخر فاتورة سداد استهلاك مياه وأخر قراءة في العداد.
4- إيصال كهرباء حديث (إن وجد).
5- بطاقة ضريبية أو سجل تجاري إن أمكن.
6- موافقة الجهات الإدارية المختصة في حالة النشاط التجاري أو الصناعي أو خطاب بالسير في إجراءات الترخيص من الوحدات المحلية. 7- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.
رابعًا: المستندات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى أول مرة
1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
2- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.
3- سند الحيازة أو الملكية.
4- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد).
5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.
6- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.
7- الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن).
8- بطاقة الرقم القومي للعميل.
9- إيصال مياه من أقرب جار.
10- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.
11- أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.
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