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المستندات المطلوبة للحصول على 4 خدمات مهمة من شركة المياه والصرف الصحى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الأحد، 03 نوفمبر 2024 05:00 ص

أوضح دليل الخدمات الجماهيرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للحصول على 4 خدمات، هي: (تركيب عداد مياه بدل تالف، تعديل توصيلة صرف صحى قائمة، تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بشركة المياه، توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى أول مرة)، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل تالف
1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
2- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.
3- صورة آخر فاتورة مسددة.
4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.
5- البريد الإلكتروني للعميل.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لتعديل توصيلة صرف صحى قائمة 
1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع. 
2- بطاقة الرقم القومي. 
3- التصاريح المطلوبة. 
4- أخر فاتورة للعميل. 
5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

ثالثًا: المستندات المطلوبة لتغيير نوع النشاط المتعاقد عليه
1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع. 
2- بطاقة الرقم القومي للعميل.
 3- أخر فاتورة سداد استهلاك مياه وأخر قراءة في العداد. 
4- إيصال كهرباء حديث (إن وجد).
 5- بطاقة ضريبية أو سجل تجاري إن أمكن. 
6- موافقة الجهات الإدارية المختصة في حالة النشاط التجاري أو الصناعي أو خطاب بالسير في إجراءات الترخيص من الوحدات المحلية. 7- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

رابعًا: المستندات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى أول مرة
1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
 2- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل. 
3- سند الحيازة أو الملكية. 
4- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد). 
5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي. 
6- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.
 7- الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن).
 8- بطاقة الرقم القومي للعميل. 
9- إيصال مياه من أقرب جار. 
10- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل. 
11- أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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