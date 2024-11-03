شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات طلب تصريح بالحفر لتوصيل المرافق لمبانى قائمة من المركز التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للحصول على تصريح بالحفر لتوصيل المرافق لمبانى قائمة، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك ضمن عشرات الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين، بشأن المباني وتوصيل المرافق.

وجاءت خطوات وإجراءات طلب تصريح بالحفر لتوصيل المرافق لمبانى قائمة من المركز التكنولوجي، على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك الأرض أو وكيل أعمال (توكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة رخصة المباني أو كشف مشتملات.

-رسم كروكي من المرفق (كهرباء - مياه - غاز).

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسوم المعاينة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

-تسديد الرسوم وتلقي الخدمة.

وتعد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، إحدى وسائل الحوكمة الإلكترونية؛ لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها.

ويتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، منها: (طلب ترخيص بالهدم للعقارات غير الآيلة للسقوط، طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، طلب قيد اتحاد شاغلين، طلب تصالح على مخالفة).