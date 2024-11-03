نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين عند الشراء عبر الإنترنت

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القاهرة - سامية سيد - وجه جهاز حماية المستهلك، بعض النصائح للمواطنين عند الشراء عبر الإنترنت، مؤكدا على ضرورة تعامل المستهلكين مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المُعتمدة التى لها مقار داخل جمهورية مصر العربية.



عدم الاشتراك فى المسابقات إلا بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك وفقاً لقانون 181 لسنة 2018.



توافر بيانات التاجر وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه وكيفية استعماله، والمخاطر التى قد تنتج عن هذا الاستعمال.



ثمن المنتج وكافة المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن " الرسوم / الضرائب مصاريف الشحن ".

تاريخ التسليم ومكانه.

أحكام الرجوع فى العقد، وخاصة المدة التى يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.

بيانات التعاقد التى سترسل إليك فى حالة إتمام عملية التعاقد .



- التسوق عبر موقع آمن Secure website يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التى تستعملها فى الشراء.



ضرورة الاحتفاظ بنسخة من أمر الشراء فى كل مرة تشترى بها من خلال المنصات الإلكترونية، وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه.