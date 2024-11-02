شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب أطفال: النزلة المعوية تعرض طفلك للجلطات الدماغية عند إهمال السوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سحر محمد حسنين أستاذ طب أعصاب الأطفال بطب عين شمس، أن الأطفال يحدث لهم جلطات دماغية مثل الكبار، وبالذات عندما يعانون من بعض الأمراض المزمنة أو النزلة المعوية أو نتيجة التعرض للحوادث.

وأضافت، فى تصريح خاص، أن هناك أمراضا كثيرة مثل أمراض الدم والمناعة وأمراض القلب أو العيوب الخلقية بالقلب أو نتيجة الخبطات البسيطة أو الإصابة بالجلطة بدون سبب واضح مثل إصابة الطفل بنزلة معوية ولم نعطيه العلاج المناسب أو المحاليل الكافية قد يؤدى إلى الإصابة بالجلطة، وبالتالى فإن أى طفل يحدث له قىء أو اسهال مستمر فانه يكون عرضه للإصابة بالجفاف والجلطة.

وأشارت إلى أن المخ أكثر عضو يتأثر لأنه إذا أصيب بجلطة فإن المخ ينقطع عنه الدم والجلكوز والأكسجين وبالتالى يحدث ضرر لخلايا المخ، واذا قطعت عنه الدورة الدموية فان الخلايا تموت ولا تعود وتترك مكانها جرح.

وقالت، أن أهم العلامات التى تكتشفها الأم إذا أصيب بالجفاف اذا كان الطفل صغير أقل من عامين فإنه لا يستطيع التعبير عن نفسه، وبالتالى إذا لاحظت أن الطفل "مدروخ" بعد النزلة المعوية لا انتظر بل يجب علاجه فورا والذهاب به إلى المستشفى، موضحة أن هذه العلامة قد تكون نتيجة التهاب بالمخ، موضحة أن أى تغيير فى درجة الوعى لا أنتظر، كما أن من العلامات الأخرى انه يكون فاقد للوعى وعندما أحاول اصحيه من النوم لا يستجيب، مشيرة إلى إنه عندما يحدث تغيير فى درجة الوعى لابد من الذهاب إلى الطوارئ بالمستشفى ولا انتظر الطبيب. وإذا تشنج الطفل ألجأ إلى المستشفى.

وأوضحت أنه إذا كان الطفل سنه كبير يتم معاملته مثل الكبار، موضحة، إنه إذا أصيب نصف جسمه بشلل لابد من التوجه فورا إلى المستشفى، محذرة من النزلة المعوية أو أنيميا الخلايا المنجلية أو أمراض القلب المزمنة أو العيوب الخلقية بالقلب أو أمراض الدم، مشيرة إلى أن كل هذه الأمراض قد تؤدى إلى الجلطة.

وأضافت، إنه اذا شعر الطفل بعدم الرؤية أو "مهمد" أو يديه منملة، لابد من التوجه لعمل الأشعات اللازمة، ونستبعد أى إصابة بالوعاء الدموى حيث إنه قد لا تكون جلطة يمكن أن تكون نزيف.

وأوضحت، أن أى طفل يعانى من أى مرض مزمن أى شكوى بسيطة يتم عمل اشعة بسرعة، موضحة، أن الطفل الذى يصاب بالنزلة المعوية لازم يأخذ محاليل لكى لا يصاب بالجلطة، والمريض إذا لم يصل إلى المستشفى خلال 4 ساعات فانه يفقد الكثير من خلايا المخ، مثل الكبير إذا جاء الطفل ونصف جسمه لا يتحرك لابد أن يصل إلى المستشفى فورا لأنه قد يفقد الكثير من خلال المخ اذا لم يتم إنقاذه لذلك التوعية مهمة، وبالذات الطفل الذى يبلغ من العمر 6 سنوات أول ما يصاب بالنزلة المعوية أو التهاب بالمخ لابد من إنقاذه مبكرا، إنما إذا حدثت له جلطة جديدة يذهب إلى أقرب مستشفى وفريق الأشعة التشخيصية أو التداخلية تتعامل مع الحالة فورا، ولابد أن يقول الاهل أن ابنى مصاب بجلطة، لإنقاذ الطفل مبكرا.