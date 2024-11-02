شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين خط ملاحى جديد من ميناء الدخيلة لروسيا لنقل الصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

دشنت مصر خدمة نقل جديدة للربط بين ميناء الدخيلة بالإسكندرية، ومينائي نوفوروسيسك وسان بطرسبرج في روسيا، لنقل الحاصلات الزراعية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال جلوبال لوچيستكس وكيل الخط الملاحي فوكس شيبنج.

ومن المقرر أن يشهد الخط رحلتين أسبوعيًا بين الموانئ المصرية والروسية، مما يضمن سرعة وصول المنتجات إلى الأسواق الروسية، كما سيتم توفير فريق عمل متخصص في عمل الثلاجات لتقديم الدعم الفني للمصدرين وتسهيل إجراءات الشحن.

ويسعى الخط الملاحى الجديد إلى دعم خطة مصر لزيادة الصادرات الزراعية إلى الأسواق الخارجية، خاصة السوق الروسي، والذي يشهد طلباً متزايداً على المنتجات الزراعية المصرية، كما تحتوي كل باخرة على 350 PLUG بطاقة أسبوعيا 700 ثلاجة.

وجاءت الخدمة الجديدة بعد إعلان الجهات المصرية عن مساعيها لزيادة الصادرات، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة ولنقل المنتجات الزراعية، حيث أوضحت الشركة أنه تم التجهيز للموسم الجديد بأحدث حاويات مبرد لضمان الحفاظ على جودة المنتجات خلال فترة النقل.