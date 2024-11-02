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جون بولتون: الكثير من الجمهوريين لن يدعموا ترامب فى الانتخابات المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

السبت، 02 نوفمبر 2024 03:34 م

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقًا، إنه ثمة الكثير في الحزب الجمهوري لن يدعموا المرشح دونالد ترامب، ولكن البعض الأخر سيدعمه لاعتقادهم أن المرشحة كمالا هاريس تشكل تهديدًا أكبر.

وأضاف «بولتون»، خلال لقاء خاص بالانتخابات الأمريكية 2024، مع الإعلامية جيهان منصور، المُذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «قررت أسرة تشيني التصويت لهاريس، مشيرا أن أمريكا بلد منقسم للغاية».

ولفت جون بولتون إلى أن هاريس قالت إنها تريد جلب الجمهورين إلى إدارتها، ولكنه لديه شكوك حول ذلك الأمر، وبمجرد انتخاب الرئيس الجديد يمكن التعرف على وجه اليقين ماذا سيحدث.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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