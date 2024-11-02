شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورعدية على مطروح وسحب ركامية بالسواحل الشمالية والوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه طبقاً لآخر صور الأقمار الصناعية تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على محافظة مطروح والتي يصاحبها أمطار غزيرة تكون رعدية أحياناً.

كما تظهر السحب الركامية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية و الوجه البحري ومدن القناة يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة ، كما وتظهر بعض التكونات الركامية على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد يصاحبها أمطار خفيفة.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.