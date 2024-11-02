شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعد جنيا لثمار الإصلاحات المالية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني للمرة الأولى منذ عام 2019، يعد أحدث دفعة للاقتصاد المصرى.

وعزت وكالة فيتش التغيير إلى انخفاض المخاطر الخارجية، وتعديل السياسات، وتجديد الاحتياطيات الخارجية، وتدفقات رأس المال الجديدة، وسعر الصرف الأكثر مرونة.



ووفقا لبيان صدر يوم الجمعة، رفعت وكالة فيتش تصنيف الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى مستوى واحد من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.