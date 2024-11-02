شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تراجع أعداد المواليد خلال 5 سنوات والمعدل وصل لـ2.54 طفل لكل سيدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية، وذلك ما أظهرته أيضاً بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية الذي أجراه الجهاز مؤخرا.

ورصدت بيانات الجهاز، تطور تراجع معـدل الإنـجاب في مصر، حيث سجل 3.5 طفل لكل سيدة عـام 2014 وتراجع إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021، ووفقاً لبيانات المواليد المسجلة بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان، فقد استمر التراجع في معدل الإنـجاب حيث بلغ 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022 ثم 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023 .

وأوضح جهاز الإحصاء، أنه بالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويا تمثل تحدياً كبيراً في شتى المجالات اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً وتستنزف معها موارد الدولة وتشكل عائقاً أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة .

وسجل عدد السكان في مصر في الداخل 107 ملايين نسمة وفقا لبيانات الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك خلال 268 يوماً أي حوالي 8 أشهر و28 يوما.