شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يصل القاهرة غدا للمشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

قال سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، إن الرئيس محمود عباس سيصل إلى جمهورية مصر العربية، يوم غد الأحد، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، وذلك تلبية لدعوة شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الحضري العالمي، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال السفير اللوح، إنه من المقرر أن يعقد الرئيسان خلال الزيارة لقاء ثنائيًا لتبادل الرأي وتعزيز التعاون المشترك، والتشاور حول كافة التطورات الجارية في فلسطين والإقليم والعالم.

وأوضح أنه على رأس أولويات اللقاء بحث سُبل إنجاح جهود مصر، والشركاء الآخرين، لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وحمايته، وإغاثته، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض فلسطين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة المتصلة جغرافيا والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات المنتدى مشاركة دولة فلسطين بعدة وفود وزارية، وفنية، لأهمية تكريس حضور دولة فلسطين في هذا المنتدى العالمي في دورته الثانية عشرة.