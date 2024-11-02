شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام أمريكى: معلومات استخبارية تشير لاستعداد إيران لمهاجمة إسرائيل خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام أمريكي عن مسؤولين، بإشارة معلومات استخبارية إلى استعداد إيران لمهاجمة إسرائيل خلال أيام.

وشمل الهجوم الإسرائيلي على إيران تدمير قدرات إنتاج الصواريخ الإيرانية، وأنظمة الدفاع الجوي، والبنية التحتية للطاقة، بما في ذلك أحد الموانئ الحيوية في جنوب إيران، وأكد "خامنئي" أن حجم الهجوم وعدد الضحايا الذي بلغ أربعة جنود على الأقل يجعل من الضروري الرد، معتبرًا أن عدم الرد سيكون بمثابة اعتراف بالهزيمة.